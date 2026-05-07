День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:27

Турэксперт дала ценный совет, как защититься от незваных гостей в номере

Турэксперт Гордая: резиновый стоппер на дверь защитит от проникновения в номер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Клиновидный резиновый стоппер на дверь поможет защититься от проникновения в номер отеля, заявила РИАМО эксперт по туризму Елена Гордая. По ее словам, на дверную ручку можно также вешать портативную звуковую сигнализацию.

Номер в отеле — это временная частная территория постояльца, напомнила Гордая. Без ведома гостя в номер вправе войти только спасательные службы при ЧП или руководство отеля вместе с полицией в случае угрозы жизни или подозрении на преступление. Остальной же персонал обязан стучать в дверь и ждать ответа.

Она добавила, что, если в номер отеля пытаются попасть под видом горничной и техника, которых не вызывали, нужно сразу позвонить на ресепшен и выяснить, направляли ли они сотрудника. В такой ситуации категорически нельзя открывать дверь.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что туристы имеют право потребовать возврата средств в случае несоответствия отеля заявленным условиям. По ее словам, при отказе в компенсации заявитель может обратиться в суд.

Life Style
путешествия
туристы
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали взявшего в заложники россиян грабителя
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.