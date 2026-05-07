Турэксперт дала ценный совет, как защититься от незваных гостей в номере Турэксперт Гордая: резиновый стоппер на дверь защитит от проникновения в номер

Клиновидный резиновый стоппер на дверь поможет защититься от проникновения в номер отеля, заявила РИАМО эксперт по туризму Елена Гордая. По ее словам, на дверную ручку можно также вешать портативную звуковую сигнализацию.

Номер в отеле — это временная частная территория постояльца, напомнила Гордая. Без ведома гостя в номер вправе войти только спасательные службы при ЧП или руководство отеля вместе с полицией в случае угрозы жизни или подозрении на преступление. Остальной же персонал обязан стучать в дверь и ждать ответа.

Она добавила, что, если в номер отеля пытаются попасть под видом горничной и техника, которых не вызывали, нужно сразу позвонить на ресепшен и выяснить, направляли ли они сотрудника. В такой ситуации категорически нельзя открывать дверь.

