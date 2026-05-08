08 мая 2026 в 15:59

Лондон обратился к Москве с одним предложением

Посол Кейси заявил о желании Британии восстановить связи с РФ по линии военных

Найджел Кейси Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Прямые контакты между военными России и Великобритании были прекращены после взаимной высылки военных атташе в 2024 году, сообщил посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси в интервью RTVI. По его словам, британская сторона выступает за восстановление каналов связи между военными ведомствами двух стран.

К сожалению, да. У нас нет никаких прямых военных контактов, и я считаю, что это опасно. Мы предпринимали попытки возобновить прямую коммуникацию между нашими военными. Мы продолжим просить об этом, — заявил Кейси.

По словам Кейси, в условиях роста взаимных претензий и обвинений отсутствие механизмов оперативного взаимодействия повышает риски эскалации в случае возникновения внештатных ситуаций.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, введя ограничения на 18 новых персон и организаций. По информации британского Министерства иностранных дел, меры приняты в ответ на предполагаемую финансовую поддержку российской спецоперации на Украине. Наиболее распространенной мерой среди введенных стало замораживание активов.

