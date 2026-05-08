08 мая 2026 в 15:54

Москва выразила сожаления из-за отказа Израиля принять российский сухогруз

Москва с сожалением восприняла отказ Израиля принять и разгрузить российский сухогруз Panormitis с зерном в порту Хайфы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте внешнеполитического ведомства. По ее словам, это решение было принято под давлением Киева.

Хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева, — заявила Захарова.

Также отмечается, что это решение противоречит заявленной израильскими властями позиции о поддержке экономического сотрудничества с Россией и может негативно сказаться на продовольственной безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что в Израиле зарегистрирован первый пациент с хантавирусом. По данным источника, заражение произошло во время поездки пациента в Восточную Европу. Также уточняется, что ранее в Израиле уже фиксировались единичные случаи заражения хантавирусом у путешественников, вернувшихся из Южной Америки более десяти лет назад.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
