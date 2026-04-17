17 апреля 2026 в 14:24

Политолог ответил, выплатит ли Молдавия долги после выхода из СНГ

Молдавия не станет выплачивать долги после выхода из СНГ, заявил ОТР директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Он отметил, что Евросоюз положительно оценит подобное решение.

Нынешнее молдавское руководство ни в чем себя связанным и обязанным СНГ не считает и считать не будет. Поэтому оплачивать не станут ничего, просто перестанут работать и все. Так же, как они не оплачивают долг перед «Газпромом», другие долговые обязательства перед российскими компаниями. Структурам России, связанным с РФ, можно ничего не платить, как считают в Евросоюзе и, собственно, в Молдавии теперь, — заявил Солонников.

Политолог подчеркнул, что ЕС будет использовать Молдавию как инструмент давления на Россию и Приднестровье. По его словам, молдавский народ станет дополнительным ресурсом.

Ранее бывший премьер Владимир Филат заявил, что присоединение Молдавии к Европейскому союзу в ближайшие годы маловероятно, несмотря на заявления властей. По его словам, властям необходимо сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
