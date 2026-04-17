17 апреля 2026 в 15:54

В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы

Депутат Журавлев назвал ВС России гарантом мира между Кишиневом и Тирасполем

Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы РФ являются главной гарантией мира между Молдавией и Приднестровьем, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова председателя молдавского парламента Игоря Гросу, который объявил персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье. По словам Журавлева, если бы не присутствие Вооруженных сил России, в регионе до сих пор могла бы полыхать война.

Удивительно, как быстро в Молдавии забыли, для чего вообще там находятся российские миротворцы. Если бы не они, в регионе до сих пор, думаю, полыхала бы война между Кишиневом и Тирасполем. Не исключен вариант, что Приднестровье бы победило в ней. Огонь был прекращен только после того, как российский генерал Александр Лебедь обеим сторонам объявил, что вмешается, если обстрелы продолжатся. С тех пор российские солдаты — гарантия мира. Они наблюдают за тем, чтобы не было провокаций. Из уст современных молдавских политиков все чаще звучат призывы избавиться от военного контингента, но говорят об этом чаще те, кто не помнит, что творилось в начале 1990-х годов, — сказал Журавлев.

Ранее директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников предположил, что Молдавия не станет выплачивать долги после выхода из СНГ. Он отметил, что Евросоюз положительно оценит подобное решение.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
