Россиянин лишился кресла мэра в Колумбии Уроженца Саратова Михаила Краснова уволили с поста мэра Тунхи в Колумбии

Госсовет Колумбии утвердил аннулирование результатов выборов мэра города Тунха в 2023 году, победу на которых одержал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает издание Infobae. Известный среди местных жителей под прозвищами «Эль Русо» и «Профессор» экс-чиновник также стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Прокуратура предъявила Краснову и троим его подчиненным обвинения в сговоре против государственного управления, незаконном влиянии на госзакупки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они принудили госкомпанию Ecovivienda нанять адвоката для отзыва иска об аннулировании итогов выборов.

Кроме того, Генпрокуратура вменила Краснову незаконное руководство кадровыми и контрактными процессами в 2024–2025 годах. Утверждается, что мэр делегировал координацию договорной работы частному лицу, которое подписывало контракты без конкурса и организовывало выплаты фирмам, не выполнившим строительные работы.

Ранее сообщалось, что Краснов планировал участвовать в выборах губернатора департамента Бояка, где проживает около 1,3 млн человек. По информации источника, россиянин не собирался переизбираться на второй срок градоначальника, а после выборов собирался в кругосветное путешествие.