Возлюбленный Лерчек жестко ответил на фейковые фото с ней

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини резко отреагировал на публикацию в соцсетях сгенерированных искусственным интеллектом фотографий, на которых было использовано лицо его избранницы. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он потребовал от автора поста уточнить происхождение изображений и не вводить подписчиков в заблуждение.

Прошу написать и закрепить в комментарии, что это ИИ. Не вводите людей в заблуждение! — написал Сквиччиарини.

Поводом для реакции послужила публикация блогера Александры Адоньевой, которая выложила сгенерированные нейросетью фото Чекалиной. В своем посте Адоньева также поделилась рассуждениями о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулась звезда соцсетей.

Ранее друг семьи Валерии Чекалиной опубликовал кадры из ее больничной палаты после очередной процедуры химиотерапии. На снимках видно, что блогеру стало плохо, при этом она говорит о желании работать и решать финансовые вопросы. За кадром ее жених поддерживает ее и говорит, что сейчас главное — сосредоточиться на здоровье и отдохнуть.