Американские авианосцы близ Ирана остались без еды USA Today: на авианосцах ВМС США Tripoli и Lincoln заканчиваются продукты

На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, которые развернуты на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, заканчивается продовольствие, сообщает USA Today со ссылкой на собственные источники. Пополнение запасов стало серьезной проблемой из-за сбоев в системе снабжения.

Издание передает слова пастора церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, которая вызвалась помочь морякам и собрать для них необходимые продукты. Священнослужительница рассказала, что еда безвкусная, ее катастрофически мало, а члены экипажа постоянно голодны.

Неназванный морской пехотинец в беседе с журналистами также подтвердил сложную ситуацию с питанием на кораблях. По его словам, военнослужащие питаются нерегулярно и вынуждены делить еду поровну, если кому-то достается больше, чем другим. Он также предположил, что боевой дух экипажа опустится до рекордно низкого уровня.

С апреля доставка почтовых и грузовых отправлений на Ближний Восток приостановлена на неопределенный срок, отмечает издание. Уже отправленные посылки зависли в пути, и неизвестно, когда они дойдут до адресатов.

Ранее стало известно, что США усиливают свою группировку в ближневосточном регионе. The Washington Post утверждает, Пентагон направил туда около 6 тыс. американских военнослужащих.