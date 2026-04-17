17 апреля 2026 в 15:47

Американские авианосцы близ Ирана остались без еды

USA Today: на авианосцах ВМС США Tripoli и Lincoln заканчиваются продукты

Авианосец Abraham Lincoln Авианосец Abraham Lincoln Фото: Us Navy/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, которые развернуты на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, заканчивается продовольствие, сообщает USA Today со ссылкой на собственные источники. Пополнение запасов стало серьезной проблемой из-за сбоев в системе снабжения.

Издание передает слова пастора церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, которая вызвалась помочь морякам и собрать для них необходимые продукты. Священнослужительница рассказала, что еда безвкусная, ее катастрофически мало, а члены экипажа постоянно голодны.

Неназванный морской пехотинец в беседе с журналистами также подтвердил сложную ситуацию с питанием на кораблях. По его словам, военнослужащие питаются нерегулярно и вынуждены делить еду поровну, если кому-то достается больше, чем другим. Он также предположил, что боевой дух экипажа опустится до рекордно низкого уровня.

С апреля доставка почтовых и грузовых отправлений на Ближний Восток приостановлена на неопределенный срок, отмечает издание. Уже отправленные посылки зависли в пути, и неизвестно, когда они дойдут до адресатов.

Ранее стало известно, что США усиливают свою группировку в ближневосточном регионе. The Washington Post утверждает, Пентагон направил туда около 6 тыс. американских военнослужащих.

США
Иран
авианосцы
корабли
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

