17 апреля 2026 в 15:42

Петербуржцам рассказали о концентрации аллергенов в воздухе

Биолог Брицкий: в Петербурге выявили большую концентрацию пыльцы в воздухе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге выявили большую концентрацию пыльцы березы в воздухе, рассказал MIR24.TV научный сотрудник лаборатории палинологии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Дмитрий Брицкий. Он отметил, что сейчас показатели почти достигли пиковых значений.

[В Санкт-Петербурге] страдают уже в основном от березы, потому что ее много, концентрация пыльцы березы бывает где-то до 10 тыс. пылин, пыльцевых пылин на кубометр воздуха. В Москве бывает побольше, а у нас где-то в этих пределах, на пике там 5–10 тыс., — рассказал Брицкий.

По его словам, весной в Ботаническом саду устанавливают ловушку, которая способна втягивать 10 литров воздуха за минуту, что сопоставимо с человеческим дыханием. Он подчеркнул, что на эту ленту прилипает биоматериал, который затем прикрепляют к лабораторному стеклу, окрашивают и исследуют под микроскопом.

Ранее биолог Анна Баранова рассказала, что аллерген-специфическая иммунотерапия считается самым эффективным способом вылечить аллергию. При этом АСИТ будет работать исключительно в том случае, если человек точно знает, на что у него возникает реакция.

