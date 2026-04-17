София Ротару показала редкое фото матери в день ее рождения

Певица София Ротару обнародовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию из семейного архива, посвятив пост памяти своей матери. Исполнительница подписала снимок словами «День рождения мамы», не вдаваясь в дополнительные подробности.

Александра и Михаил Ротарь жили в селе Маршинцы на западе Украины и вырастили шестерых детей. Будущая певица была вторым ребенком в этой большой семье.

Артистка рассказывала в интервью, что родители всегда поддерживали любые ее увлечения. Они искренне обрадовались, когда у дочери начали проявляться музыкальные способности.

Первый локальный успех пришел к Ротару в 1962 году после победы на районном конкурсе художественной самодеятельности. А уже через год она заявила о своем таланте, выиграв на областных состязаниях.

