София Ротару показала редкое фото матери в день ее рождения

София Ротару София Ротару Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Певица София Ротару обнародовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию из семейного архива, посвятив пост памяти своей матери. Исполнительница подписала снимок словами «День рождения мамы», не вдаваясь в дополнительные подробности.

Александра и Михаил Ротарь жили в селе Маршинцы на западе Украины и вырастили шестерых детей. Будущая певица была вторым ребенком в этой большой семье.

Артистка рассказывала в интервью, что родители всегда поддерживали любые ее увлечения. Они искренне обрадовались, когда у дочери начали проявляться музыкальные способности.

Первый локальный успех пришел к Ротару в 1962 году после победы на районном конкурсе художественной самодеятельности. А уже через год она заявила о своем таланте, выиграв на областных состязаниях.

Ранее блогер и бывшая невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, поздравила себя с 20-летием и опубликовала в соцсетях архивные фото с празднования своего трехлетия и снимки с родителями. Аврора отметила, что в этом году решила обойтись без роскошного торжества и «наигранных фотосетов».

Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем на территории России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
