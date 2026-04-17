17 апреля 2026 в 14:24

Военно-морские силы Украины намереваются открыть Ормузский пролив

Ормузский пролив
Военно-морские силы Украины официально выразили готовность присоединиться к международной операции по разблокированию Ормузского пролива, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. По его словам, которые передает издание «Новини Live», украинская сторона располагает подготовленными для таких задач кораблями.

Мы с нашей стороны официально заявляем, что готовы присоединиться к операции в Ормузском проливе, — заявил Плетенчук.

Представитель украинского флота уточнил, что речь идет как минимум о двух кораблях из состава дивизиона противоминных сил, которые прошли процедуру оценки на совместимость со стандартами Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении Киева участвовать в открытии пролива, который заблокирован действиями как Ирана, так и ВМС США. При этом он отметил, что Украина уже имеет опыт «закрытия Черного моря».

Ранее сообщалось, что несколько стран ЕС разрабатывают план по созданию широкой коалиции для помощи в восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе без участия США. Инициатива обсуждается на фоне завершения операции США и Израиля против Ирана.

Врач объяснила рост общей заболеваемости среди россиян
Стилист негативно оценила новый образ женившегося на юной балерине Бероева
Бывший участковый в Ноябрьске стал фигурантом дела о подделке доказательств
Раскрыто, почему Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу
ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова
Стало известно, снизился ли поток россиян в Турцию из-за Ближнего Востока
Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы
Ливан выдвинул Израилю три жестких условия для мира
Молдавский аналитик объяснил, как Брюссель заманил Кишинев в ловушку
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Песков: предложение России о вывозе иранского урана не востребовано США
Финансист ответил, как большинство россиян хранит накопления
Песков ответил на вопрос о заявлении Минобороны по дронам для ВСУ в Европе
Новое тропическое животное появилось в Московском зоопарке
Песков поставил точку в спорах вокруг обращения Бони к президенту
Страны СНГ осудили удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке
Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Китай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

