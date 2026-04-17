Военно-морские силы Украины намереваются открыть Ормузский пролив

Военно-морские силы Украины официально выразили готовность присоединиться к международной операции по разблокированию Ормузского пролива, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. По его словам, которые передает издание «Новини Live», украинская сторона располагает подготовленными для таких задач кораблями.

Мы с нашей стороны официально заявляем, что готовы присоединиться к операции в Ормузском проливе, — заявил Плетенчук.

Представитель украинского флота уточнил, что речь идет как минимум о двух кораблях из состава дивизиона противоминных сил, которые прошли процедуру оценки на совместимость со стандартами Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении Киева участвовать в открытии пролива, который заблокирован действиями как Ирана, так и ВМС США. При этом он отметил, что Украина уже имеет опыт «закрытия Черного моря».

Ранее сообщалось, что несколько стран ЕС разрабатывают план по созданию широкой коалиции для помощи в восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе без участия США. Инициатива обсуждается на фоне завершения операции США и Израиля против Ирана.