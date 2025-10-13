ВМС Украины получили подарок от Европы

Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar, передает украинское издание NV со ссылкой на командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа. Он добавил, что до конца года ожидается передача второго аналогичного судна, а подготовка экипажей уже ведется.

Отмечается, что Нидерланды ускорили военные поставки Украине, перераспределив часть бюджета с 2026 на 2025 год. С 2022 года при поддержке Нидерландов подготовку прошли около 60 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее в Амстердаме состоялась акция протеста против поставок вооружения Украине и за мирное урегулирование кризиса. Десятки участников собрались на площади Дам в воскресенье с плакатами, выступая против военной помощи Киеву и поддерживая палестинское население.

До этого издание Politico заявило о подготовке украинским президентом Владимиром Зеленским масштабной сделки по закупке вооружения у Соединенных Штатов. Глава государства направил американскому коллеге Дональду Трампу детализированный перечень военных нужд, включая запрос на поставку дальнобойных систем, при общей стоимости соглашения в $90 млрд (7,5 трлн рублей).