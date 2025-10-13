Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 02:29

ВМС Украины получили подарок от Европы

Украина получила от Нидерландов противоминный корабль Alkmaar

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar, передает украинское издание NV со ссылкой на командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа. Он добавил, что до конца года ожидается передача второго аналогичного судна, а подготовка экипажей уже ведется.

Отмечается, что Нидерланды ускорили военные поставки Украине, перераспределив часть бюджета с 2026 на 2025 год. С 2022 года при поддержке Нидерландов подготовку прошли около 60 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее в Амстердаме состоялась акция протеста против поставок вооружения Украине и за мирное урегулирование кризиса. Десятки участников собрались на площади Дам в воскресенье с плакатами, выступая против военной помощи Киеву и поддерживая палестинское население.

До этого издание Politico заявило о подготовке украинским президентом Владимиром Зеленским масштабной сделки по закупке вооружения у Соединенных Штатов. Глава государства направил американскому коллеге Дональду Трампу детализированный перечень военных нужд, включая запрос на поставку дальнобойных систем, при общей стоимости соглашения в $90 млрд (7,5 трлн рублей).

ВМС Украины
Нидерланды
Европа
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей
Трамп уверен, что Путин решит конфликт на Украине
Большинство чехов высказались за привлечение Бабиша к суду
Мощный пожар унес жизни двух человек в ЛНР
Трамп объявил о конце войны в Газе
Атака ВСУ на нефтебазу в Феодосии 13 октября: пожар, пострадавшие, детали
ВМС Украины получили подарок от Европы
Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна
Росавиация заявила о закрытии аэропорта на юге России
SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону сработала ПВО
«Мало пачкается, не рвется»: бойцы СВО оценили новую форму для армии России
Трамп заявил, что может поговорить о ракетах Tomahawk с Путиным
В Астрахани закрыли аэропорт
Стало известно, когда начнется освобождение израильских заложников
Фильм «Родители тут рядом» не допустили в прокат
БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.