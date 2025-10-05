В Европе прошел массовый митинг против поставок оружия Украине Жители Нидерландов устроили митинг против поставок оружия Украине

В Амстердаме прошла акция протеста против поставок вооружения Украине и за мирное урегулирование кризиса, сообщает корреспондент РИА Новости. Десятки участников собрались на площади Дам в воскресенье с плакатами, выступая против военной помощи Киеву и поддерживая палестинское население.

Демонстранты использовали символику мира — белые и голубые флаги, а также палестинские стяги в знак солидарности с жителями Газы и осуждения политики властей Израиля. Организацией мероприятия занималась «Платформа за мир и солидарность».

Ранее газета The New York Times сообщила о возможном отказе Чехии от программы военных поставок Украине в случае победы на выборах оппозиционной партии ANO. По данным издания, представители политической силы планируют пересмотреть параметры помощи Киеву и переложить финансовую нагрузку по реализации программы на Североатлантический альянс.

Кроме того, издание Politico заявило о подготовке украинским президентом Владимиром Зеленским масштабной сделки по закупке вооружения у Соединенных Штатов. Глава государства направил американскому коллеге Дональду Трампу детализированный перечень военных нужд, включая запрос на поставку дальнобойных систем, при общей стоимости соглашения в $90 млрд (7,5 трлн рублей).