Лавров высказался об инициативах по урегулированию конфликта на Украине Лавров: России не предлагали конкретных инициатив по урегулированию на Украине

Россия проинформировала своих коллег по Содружеству Независимых Государств о последних усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, конкретных инициатив в этой сфере сейчас не наблюдается.

Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается, — отметил Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что киевские власти отказом прекращать огонь во время пасхального перемирия не продемонстрировали воли к мирному урегулированию. Режим тишины, объявленный президентом России Владимиром Путиным, действовал 32 часа — с 16:00 мск 11 апреля до 24:00 мск 12 апреля.

До этого в Минобороны России сообщили, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины. За этот период украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.