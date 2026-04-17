Песков поставил точку в спорах вокруг обращения Бони к президенту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла в продолжении публичной дискуссии относительно видеообращения блогера Виктории Бони. Представитель Кремля подчеркнул, что уже давал исчерпывающие комментарии по этой теме ранее.

Вчера мне был задан вопрос на этот счет [по теме видеообращения], я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать, — добавил Песков.

В Кремле также опровергли предположения некоторых блогеров о том, что Владимиру Путину якобы могут не докладывать о тех или иных актуальных событиях.

Ранее Боня записала видео, где со слезами на глазах поблагодарила Пескова за реакцию на ее видеообращение. Ранее она выступила с речью к президенту, в которой затронула проблемы паводков в Дагестане, разлив мазута в Черном море и блокировки.

До этого Боня пригрозила иском за клевету и унижение достоинства депутату Госдумы Виталию Милонову, который назвал ее «дубайской эскортницей» и призвал вернуться в Россию. Блогер в своих соцсетях отметила, что выражения парламентария не впервые выходят за границы допустимого.