Боня со слезами отреагировала на ответ Пескова по ее обращению Блогерша Боня со слезами поблагодарила Пескова за реакцию на ее видеообращение

Блогерша и телеведущая Виктория Боня записала видео, на котором со слезами на глазах поблагодарила представителя Кремля Дмитрия Пескова за оперативную реакцию на ее видеообращение. Ранее она выступила с речью к президенту России Владимиру Путину, в котором затронула, в частности, проблемы паводков в Дагестане, блокировки и выброс мазута в Черном море.

Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы, — сказала Боня.

До этого Песков отмечал, что в Кремле видели обращение блогерши Виктории Бони к главе государства Владимиру Путину. По его словам, это видеообращение достаточно популярно, набрало много просмотров и привлекло внимание аудитории в социальных сетях. Он подчеркнул, что темы, которые подняла Боня, весьма резонансные, и сейчас по ним задействовано большое количество людей и все они не оставлены без внимания.

Ранее Боня пригрозила иском за клевету и унижение достоинства депутату Госдумы Виталию Милонову, который назвал ее «дубайской эскортницей» и призвал вернуться в Россию. Она в своих соцсетях отметила, что выражения парламентария не впервые выходят за границы допустимого.