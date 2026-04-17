17 апреля 2026 в 14:31

Финансист ответил, как большинство россиян хранит накопления

Большинство жителей России по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в наличных деньгах, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Так он прокомментировал новость, что оборот «живых» средств в 2025 году в России снизился на 3,4%. По его словам, причина кроется в изменениях в законодательстве, которые позволяют банкам блокировать платежи при подозрении в мошенничестве.

Рост объема наличных при снижении транзакционной активности в этой форме означает, что спрос растет под влиянием так называемого мотива предосторожности. Больше половины граждан, имеющие значимые остатки на счетах и депозитах, склонны к хранению денег в наличной форме, даже несмотря на утрату процентного дохода. Это связано с несколькими обстоятельствами. Изменения в законодательстве от 1 сентября позволяют финансовым институтам замораживать платежи, переводы и снятие денег в банкомате при подозрении в мошеннических действиях в одностороннем порядке, — поделился Бархота.

Он подчеркнул, что сбои в интернет-подключении и работе сервисов для банковских операций также создают угрозу для безналичных транзакций. Как следствие, по словам финансиста, неприкосновенный запас наличных денег у граждан увеличился в разы: если раньше он составлял 0,3–1,0 от ежемесячного дохода, то теперь этот показатель значительно выше.

Решительный удар по наличному денежному обращению мог бы нанести пресловутый цифровой рубль, который, как известно, призван работать даже при неработающем интернете. Но пролонгированный режим высоких процентных ставок и сохранение спроса на наличные мешает его массовому введению. В результате рост доли безналичных транзакций будет сопровождаться размещением денег на счетах и в различного рода инвестициях. А это потребует коренной трансформации общественного сознания и коренного улучшения социально-экономической ситуации, — заключил Бархота.

Ранее экономист Евгений Змиев заявил, что сейчас россиянам выгоднее всего держать деньги в рублях. По его словам, на валютные вклады в стране могут наложить дополнительные ограничения, и это грозит финансовыми убытками.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
