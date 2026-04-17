«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США Сенатор Пушков: вето Франции в Совбезе ООН показало глубину разногласий с США

Вето, наложенное Францией в Совбезе ООН на проект американской резолюции по войне с Ираном, показало всю глубину разногласий между Парижем и Вашингтоном, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, между позициями Франции и Соединенных Штатов теперь пролегает «не трещина, но пропасть».

После вето, наложенного в СБ ООН Францией на проект резолюции, который давал право США на широкую агрессию против Ирана, между позициями Европы и США уже пролегла не трещина, но пропасть. <…> Это голосование обозначило самую глубокую точку разрыва между Парижем и Вашингтоном, отягощенного разногласиями по Гренландии, Украине и тарифной политике, — отметил Пушков.

Ранее сенатор заявлял, что президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном проповедует «диктат голой силы», потому что США стремятся победить и взять под контроль иранскую нефть. По его словам, республиканец озвучивает позицию, которую разделяют в Вашингтоне, и заключается она в устранении руководства Ирана.

До этого Пушков отмечал, что репутация США как мировой сверхдержавы понесла большой ущерб из-за успешного сопротивления Ирана. По его словам, образ Америки «летит в пропасть» после иранских ударов по военным базам и союзникам Вашингтона, а также перекрытия Ормузского пролива.