«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика» Булыкин заявил о небольших шансах на победу «Балтики» в матче с «Краснодаром»

У калининградской «Балтики» очень мало шансов в матче против «Краснодара», который борется за чемпионство и должен показать хорошую игру, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Андрея Талалаева будет держаться до последнего, но уступит.

На мой взгляд, у «Балтики» очень мало шансов. «Краснодар» борется за чемпионство и должен показать хорошую игру, а «Балтика» за счет своей мотивации, физической готовности может долго не давать себя обыграть. Но думаю, что здесь силы не равны, и «Краснодар» в конце концов дожмет и обыграет, — сказал Булыкин.

По его мнению, отсутствие Талалаева — одна из причин спада «Балтики» во второй части сезона. Булыкин отметил, что физическое состояние игроков уже не такое, как в первой половине чемпионата.

Отсутствие Талалаева — одна из причин спада «Балтики». Футболистам важно чувствовать тренера в раздевалке и атмосферу, которую он создает. Невозможно быть хорошо физически готовыми на весь отрезок сезона. Игроки «Балтики» начнут уставать, пошли травмы. Физически «Балтика» уже не показывает свой максимум, как это было раньше, — добавил Булыкин.

Матч «Краснодар» — «Балтика» пройдет 19 апреля в 19:30 мск. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 53 очками, а коллектив Талалаева расположился на четвертой позиции с 44 баллами.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что в этом сезоне калининградская «Балтика» доставила очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу. Он не исключил, что команда Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».