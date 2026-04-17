Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом

Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума. По его словам, в вопросе урегулирования ситуации Баку продемонстрировал лидерство, передает Report.

Азербайджан урегулировал конфликт с Арменией, обеспечил стабильность в регионе и защитил свою территориальную целостность. В настоящее время предпринимаются важные шаги в направлении укрепления мира. Сегодня регион Южного Кавказа уже вступил в более стабильную и мирную фазу, — подчеркнул он.

Также Гаджиев отметил, что страны региона должны совместно выстраивать архитектуру взаимодействия, не позволяя присоединяться к этому процессу сторонним государствам.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что мирное соглашение с республикой позволит Армении стать транзитной страной. Глава государства констатировал, что Баку в настоящее время активно развивает транспортные коридоры, в том числе МТК «Восток — Запад» и «Север — Юг».

До этого он резюмировал, что Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир. Достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон, указал политик.