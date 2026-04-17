Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз

Чтобы сохранить здоровье глаз, нужно чаще моргать при использовании гаджетов, посоветовала офтальмолог Татьяна Павлова. В беседе с «Радио 1» она также призвала увлажнять воздух в доме, особенно в сухой или отопительный период.

При работе с гаджетами нарушается процесс моргания, рефлекс блокируется на центральном уровне. Нужно стараться моргать, прерываться. И никаких экранов за час до сна — синий свет больше всего влияет на нарушение сна, — предупредила Павлова.

Для тренировки зрения она порекомендовала попробовать следующую технику: 20 минут заострять внимание на объектах, потом на 20 минут сделать перерыв, а затем еще 20 минут смотреть вдаль на шесть метров. Кроме того, полезно смотреть в разные стороны — это расслабляет мышцы глаз.

Ранее офтальмолог Мария Левина заявила, что поражения нервной системы и меланома могут привести к изменению цвета радужной оболочки. Она отметила, что смена цвета может сопровождаться недомоганием.

