Офтальмолог ответила, из-за каких заболеваний может измениться цвет радужки Офтальмолог Левина: меланома может привести к изменению цвета радужки

Поражения нервной системы и меланома могут привести к изменению цвета радужной оболочки, рассказала «Москве 24» врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Мария Левина. Она отметила, что смена цвета может сопровождаться недомоганием.

Поэтому любые изменения на радужке одного глаза должны насторожить. А если они еще и сопровождаются ухудшением зрения, болью, покраснением, то врачу нужно показаться как можно быстрее, — рассказала Левина.

Офтальмолог объяснила, что поражение нервной системы вызывает осветление радужки и дополнительные симптомы. По ее словам, меланома провоцирует чрезмерную пигментацию и локальное помутнение радужки.

Ранее офтальмолог Иван Зарубин рассказал, что нечеткость зрения может сигнализировать о наличии артериальной гипертонии и сахарного диабета. Кроме того, этот признак может указывать на заболевания центральной нервной системы.