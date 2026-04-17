17 апреля 2026 в 10:11

Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое

FT: Германия снизит прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%

Берлин, Германия
Власти Германии планируют снизить прогноз роста ВВП на 2026 год с 1% до 0,5% на фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен на энергоносители, сообщает Financial Times. Это усиливает риски затяжной стагнации крупнейшей экономики Европы.

По оценкам экспертов, при сохранении текущих факторов Германия рискует столкнуться с четвертым подряд годом стагнации. Экономисты также указывают на вероятность того, что 2026 год станет «потерянным» для национальной экономики.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Германия превратилась в главного спонсора противостояния на Украине. По ее словам, Берлин также ответственен за милитаризацию Киева.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен возродить рейх с помощью Украины. По его мнению, стремление немецкого лидера любой ценой продолжать поддерживать Киев продиктовано не заботой о мире, а глубокими историческими комплексами и реваншистскими настроениями, уходящими корнями в прошлое нацистской Германии.

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Берлин признал себя активной стороной украинского конфликта, подписывая сделку по поставке Киеву 10 тыс. беспилотников. По его словам, ФРГ все больше напоминает нацистскую Германию в 1930-е годы.

