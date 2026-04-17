Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое FT: Германия снизит прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%

Власти Германии планируют снизить прогноз роста ВВП на 2026 год с 1% до 0,5% на фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен на энергоносители, сообщает Financial Times. Это усиливает риски затяжной стагнации крупнейшей экономики Европы.

По оценкам экспертов, при сохранении текущих факторов Германия рискует столкнуться с четвертым подряд годом стагнации. Экономисты также указывают на вероятность того, что 2026 год станет «потерянным» для национальной экономики.

