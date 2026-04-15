Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии

Несовершеннолетняя подожгла автомобиль полиции в Чувашии, сообщает СК РФ. 16-летней девушке предъявлено обвинение в совершении теракта.

Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки, совершившей поджог служебного автомобиля в одном из отделов транспортной полиции Чебоксар, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале апреля 2026 года обвиняемая, находясь под влиянием злоумышленников из интернета, которые убедили ее, что она помогает спецслужбам в поимке преступников проникла на закрытую стоянку МВД. Там она, используя горючую смесь, совершила поджог служебного автомобиля УАЗ. Обвиняемая была задержана на месте преступления.

Ранее ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и автомобилей правоохранителей. Подозреваемые действовали в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях.

