15 апреля 2026 в 13:04

Солистка «Блестящих» раскрыла, почему редко показывает мужа в соцсетях

Певица Надежда Ручка: из-за публичности личная жизнь может разрушиться

Надя Ручка Надя Ручка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Солистка «Блестящих», певица Надя Ручка в беседе с NEWS.ru заявила, что редко выкладывает в социальных сетях фото семьи в полном составе, потому что излишняя публичность негативно влияет на личную жизнь. По ее словам, из-за этого могут возникать проблемы и скандалы, отношения начинают разрушаться.

А когда уже вся семья… это обычно потом нехорошо заканчивается, возникают какие-то скандалы, что-то начинает разваливаться, разрушается некая интимность. Взял весь свой мир и выложил: вот так мы живем. Не хочу, — сказала Ручка.

Артистка добавила, что фото сына выкладывает в своих соцсетях чаще, так как отношение окружающих к детям обычно доброе, позитивное.

Надежда Ручка с мужем Денисом Боярко воспитывают сына Льва, мальчику девять лет. 16 апреля солистке группы «Блестящие» исполняется 45 лет. Надежда вернулась в музыкальный коллектив в 2022 году.

Ранее экс-солистка «Блестящих», певица и актриса Анна Семенович в интервью агентству РИА Новости внесла ясность в слухи о предстоящем замужестве с бизнесменом Денисом Шреером. Несмотря на интерес поклонников к их союзу, артистка призналась, что конкретных планов по организации торжества на данный момент нет.

Виктория Колодонова
В. Колодонова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
