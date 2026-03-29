Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером Семенович призналась, что пока не назначила дату свадьбы с бизнесменом Шреером

Популярная певица и актриса Анна Семенович в интервью агентству РИА Новости внесла ясность в слухи о предстоящем замужестве с бизнесменом Денисом Шреером. Несмотря на интерес поклонников к их союзу, артистка призналась, что конкретных планов по организации торжества на данный момент нет.

Ой, нет, пока мы не готовились к свадьбе, с датой не определились. Мы готовимся определиться, — рассказала певица.

Пара, официально заявившая о своих отношениях в конце 2024 года, пока наслаждается совместным временем без привязки к графикам. Певица и бизнесмен начали встречать еще в 2023 году.

Ранее Семенович рассказала, что всерьез увлеклась психологией, что помогло ей избавиться от заложенных в строгой семье установок и перестать гнаться за идеальным результатом ради чужой похвалы. По словам артистки, она осознала ценность жизни в свое удовольствие и больше не стремится доказывать окружающим свою значимость.

До этого певица призналась, что может укусить возлюбленного в порыве эмоций. Артистка пояснила, что не привыкла сдерживать чувства.