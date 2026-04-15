Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России Украинского журналиста Гомона осудили за призывы к терактам в России

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Алексея Гомона к девяти годам колонии общего режима, передает ТАСС. Его признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности против России.

Признать подсудимого Алексея Гомона виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначить девять лет лишения свободы, — огласил приговор судья.

Гособвинение запросило именно такое наказание, суд согласился. Адвокат Гомона, назначенный судом, настаивал на оправдании. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Суд установил, что украинский журналист и телеведущий призывал к финансированию терроризма против России и к уничтожению российских военнослужащих и представителей руководства РФ. В частности, в январе 2023 года Гомон взял интервью у Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в ходе которого оба призывали к посягательству на жизнь представителей руководства РФ и военнослужащих.

Ранее депутат Андрей Колесник заявил, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) должен понести ответственность в соответствии с законом за интервью с основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денисом Капустиным. По его мнению, блогеры нередко переступают черту дозволенного в погоне за популярностью.