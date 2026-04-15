Один из самых высоких бизнес-центров Петербурга эвакуируют В Петербурге эвакуируют бизнес-центр «Атлантик Сити»

В Санкт-Петербурге эвакуируют одно из самых высоких зданий города, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев. Речь идет о бизнес-центре «Атлантик Сити», расположенном в Приморском районе на северо-западе города.

На месте работает множество машин МЧС, из окон здания валит дым. При этом очевидцы утверждают, что в здании проводятся учения, а дым искусственный. Официальных комментариев от экстренных служб на данный момент не поступало.

Ранее пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал. Пожарные ликвидировали очаг на площади четырех квадратных метров. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Также в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в административном здании на 5-й Советской улице. В бизнес-центре вспыхнул пожар, которому из-за сложности работ присвоен дополнительный номер 1-бис.