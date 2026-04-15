15 апреля 2026 в 10:48

«Хороший человек»: Трамп раскрыл отношение к поражению Орбана на выборах

Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах в Венгрии

Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Как сообщил журналист ABC News Джонатан Карл в соцсети X, американский лидер объяснил победу Петера Мадьяра большим отставанием Орбана в рейтингах.

Я думаю, новый парень хорошо справится — он хороший человек, — приводит журналист слова Трампа.

Хозяин Белого дома в целом положительно отозвался о будущем премьере Венгрии, отметив, что тот ранее состоял в партии Орбана и разделяет его взгляды на иммиграцию. Трамп также признался, что не знает, изменился бы исход выборов, если бы в Венгрию вместо вице-президента Джей Ди Вэнса поехал он сам.

Он (Орбан. — NEWS.ru) сильно отставал. Я не был так сильно вовлечен в этот раз. Хотя Виктор [Орбан] хороший человек, — подчеркнул американский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщили, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что республика считается недружественной для России страной, а с Орбаном у Москвы был налажен диалог.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

