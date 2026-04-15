В Кремле анонсировали совещание Путина по экономике Песков: Путин 15 апреля проведет совещание по экономике

Президент России Владимир Путин в середине среды, 15 апреля, проведет совещание, связанное с обсуждением экономических вопросов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в мероприятии примут участие глава правительства Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Сегодня он (Путин. — NEWS.ru) проведет очередное совещание по экономическим вопросам. В Кремле это будет в середине дня. Будет открытое выступление президента, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства регулярно собирает руководство кабинета министров, АП и экономический блок. Такие встречи нужны для обсуждения состояния и перспектив развития отечественной экономики, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что контакты на высшем уровне готовятся в рамках предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Он подчеркнул, что КНР является особым привилегированным стратегическим партнером России. Также представитель Кремля заявил, что сроки поездки будут объявлены позже.