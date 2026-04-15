Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:32

Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали мальчика с полидактилией — наличием лишних пальцев на ногах, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на главврача МОДКТОБ Александра Григорьева и Минздрав региона. В ведомстве уточнили, что специалисты восстановили строение стопы пациента.

Ребенку уже выполнено реконструктивное оперативное вмешательство на одной стопе — добавочный палец успешно удален. Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем. После полного восстановления планируем провести аналогичную операцию на второй стопе, — отметил Григорьев.

После проведенного хирургического вмешательства мальчик быстро восстановился, и его уже выписали домой. Когда все операции останутся позади, ребенок пройдет курс реабилитации и физиотерапии. Благодаря принятым врачами мерам он сможет вести полноценную жизнь.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов из игрушечного конструктора. Девочку госпитализировали в больницу с сильной рвотой.

Регионы
Подмосковье
врачи
дети
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.