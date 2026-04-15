Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали мальчика с полидактилией — наличием лишних пальцев на ногах, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на главврача МОДКТОБ Александра Григорьева и Минздрав региона. В ведомстве уточнили, что специалисты восстановили строение стопы пациента.

Ребенку уже выполнено реконструктивное оперативное вмешательство на одной стопе — добавочный палец успешно удален. Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем. После полного восстановления планируем провести аналогичную операцию на второй стопе, — отметил Григорьев.

После проведенного хирургического вмешательства мальчик быстро восстановился, и его уже выписали домой. Когда все операции останутся позади, ребенок пройдет курс реабилитации и физиотерапии. Благодаря принятым врачами мерам он сможет вести полноценную жизнь.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов из игрушечного конструктора. Девочку госпитализировали в больницу с сильной рвотой.