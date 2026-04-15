Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана

Украина не обладает возможностями для помощи США с блокировкой портов Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о содействии Вашингтону в Ормузском проливе. Дандыкин пояснил, что политик готов пойти на любые шаги ради привлечения внимания к своей стране.

Зеленский — в каждой бочке затычка. Готов всем «помогать». Только чем? Мы уже увидели, что украинские военные так помогли странам Персидского залива защититься от иранских дронов, что их всех спровадили в итоге. Тут будет то же самое. Ормузский пролив — не Черное море. Военно-морские силы Украины — это бригада безэкипажных катеров, да и все. Остальное все выбито. Что-то им поставляет Европа, в основном Германия и Британия. Но представим, прибудут украинцы к Ормузскому заливу, и что дальше? Их катера все утопят, это несомненно. У Ирана свои дроны есть, и не менее эффективные, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что в Черном море можно использовать корабли и суда для защиты, но в Ормузском проливе установка украинских дронов на танкеры маловероятна. Следовательно, по его словам, заявления Зеленского о готовности помочь с блокадой — это лишь самореклама.

Зеленскому просто нужно напомнить США об Украине. Он готов и в Антарктиду украинцев отправить, чтобы ее защищать, лишь бы западные хозяева не забывали ему денежку дать. Ближний Восток волнует всех, потому что конфликт там отражается на мировой экономике. А Украина оказалась на периферии, за исключением тех стран, которые заинтересованы в ней. Это Германия прежде всего, Британия, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке ВСУ испытывают острую нехватку ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, США уделяют Киеву все меньше внимания из-за конфликта с Ираном.