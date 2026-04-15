Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных Ветврач Цыпленков: до 1995 года применяли вакцину из мозга зараженного животного

В качестве вакцины для животных до 1995 года применяли препарат на основе мозга зараженного зверя, рассказал в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Цыпленков. Врач отметил, что современные аналоги вакцины выращивают на клетках.

До 1995 года вакцина была тканевая — из мозга зараженного животного. Она давала массу аллергий и осложнений. Сейчас [доступны] культуральные вакцины: их выращивают на клетках. Они совершенно безопасны, безобидны, осложнений практически не бывает, — подчеркнул Цыпленков.

Он призвал не отказываться от ежегодной ревакцинации питомца, поскольку от этого зависит здоровье животного. Специалист напомнил, что комплексная прививка в среднем стоит около 2,5 тыс. рублей.

Ранее ветврач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что клещи могут попасть на питомцев с одежды хозяев. Он отметил, что обрабатывать от паразитов необходимо даже животных, которые не выходят на улицу.