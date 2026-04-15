«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»

Германия не в состоянии разработать конкурентоспособный аналог «Гераней», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал новость, что компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство дронов Anubis для Украины. Тем не менее, по его словам, разработка немецких специалистов все равно может быть опасной.

Будет ли [у Германии] такой аналог, как российские «Герани»? Я думаю, что нет. Даже самая лучшая копия всегда чем-то отличается от подлинника. Оригинал имеет очень много секретов, загадок и тому подобное. Но наносить ущерб такой дрон, конечно же, будет. К этому надо относиться очень серьезно. Я думаю, сначала будет небольшая партия беспилотников. Потом могут быть и тысячи. Дело в том, что Германия сегодня несет убытки, ее автомобильная промышленность в застое, они полностью могут переориентировать те же цеха, которые раньше собирали автомобили, на сбор таких «Шахедов», — поделился Матвийчук.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут адаптировать британские БПЛА так, чтобы они преодолевали российские системы ПВО. По его словам, Киев также не сможет сразу получить от Лондона весь объем обещанных беспилотников.