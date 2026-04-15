«Вышли, порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медиафутбола»

Бойцовский турнир «Все против медиафутбола» полностью оправдал ожидания, заявил NEWS.ru глава Fight Nights Камил Гаджиев. Он оценил мероприятие на «твердую восьмерку».

Получилось хорошее мероприятие. Ставим твердую восьмерку. Были бои, которые круто смотрелись с точки зрения спорта. О каждом поединке есть что сказать. Манна (полузащитник 2Drots) и GOKU (рэпер) выдали бой на уровне кандидата в мастера спорта. Сам факт участия Федора Кудряшова и рэпера Goody — он уже как проверенный мастерюга, — сказал Гаджиев.

Он добавил, что хоккеист Hockey Brothers Корней показал невероятный уровень и крутой нокаут в бою с полузащитником медиафутбольного клуба «10» Назаром. Также Гаджиев выделил поединок блогера-армрестлера Акимбо и капитана баскетбольной команды HOOPS Николая Сика.

Это был просто трушный бой. Два чувака вышли и порубились, и спорт был ни при чем. Мужики вышли и проверили себя. Красавцы! Там был драматизм: нокдаун, перехват инициативы. Очень динамичный бой получился у Богдана Дачника (защитник 2Drots) и Эльхана Салахова (полузащитник «Амкала»). Эльхан показал уровень, — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил NEWS.ru, что бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова был бы интересен. Однако, по его словам, до дела вряд ли дойдет.