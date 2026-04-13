«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова

Бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова был бы интересен, заявил корреспонденту NEWS.ru глава Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, до дела вряд ли дойдет – ребята занятые.

Если реально для Артема Дзюбы и Федороа Смолова - это действительно интересно, я бы предложил. Но я со Смоловым разговаривал, он сказал «ну меня спросили, я ответил», но сам он не видит в этом энергии. Так, разговоры. Но если дело дойдет до дела… Но я в это не верю. Ребята занятые. Но что-то подобное, я думаю, зашло бы, — заявил он.

Ранее сообщалось, что на суде кулак бывшего футболиста сборной России Федора Смолова признан твердым тупым предметом. Гособвинитель в ходе расследования драки в кафе в центре Москвы сослалась в этом вопросе на мнение экспертов.

До этого Дзюба заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев смотрел футбольные игры «один или два раза». По мнению спортсмена, нельзя обозревать несколько видов спорта одновременно. Он привел в пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая не очевидна для обывателя.