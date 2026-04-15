15 апреля 2026 в 13:52

«Жизненная трагедия»: в Госдуме высказались о тренде на соло-материнство

Депутат Буцкая назвала трагедией стремление россиянок рожать для себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стремление россиянок к осознанному соло-материнству и рождению ребенка для себя является не модным трендом, а глубокой личной трагедией, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, каждая женщина на биологическом уровне хочет стать матерью, и откладывание этого момента в угоду иллюзорной свободе или карьере в итоге оборачивается болью, когда спасательным кругом пытается стать медицина.

Надо учитывать, что ЭКО — это метод лечения, который имеет не только показания, но и противопоказания. Побочные реакции тоже бывают. Эффективность ЭКО в зависимости от возраста матери снижается, поэтому откладывать рождение ребенка не надо. Соло-материнство — это не тренд, а жизненная трагедия. Возраст уходит, а ребенка нет. Каждая женщина хочет быть матерью на биологическом уровне, так природой устроено. Чтобы россиянки решались рожать раньше, мы с Советом матерей делаем индивидуальные шпаргалки по мерам поддержки семей с детьми. Так каждая девушка конкретно для себя сможет увидеть, сколько помощи оказывается в России. Уверена, что это правильный подход, — сказала Буцкая.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий всплеск интереса к соло-материнству — осознанному решению женщин рожать детей без участия партнера. За последние четыре года спрос на процедуры ЭКО и искусственной инсеминации вырос на 40–50%.

