Камеры «вычислили» Дмитрия Гордона в Петербурге Baza: в Петербурге задержали рок-музыканта, которого приняли за Дмитрия Гордона

Система распознавания лиц в Санкт-Петербурге приняла рок-музыканта за объявленного в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал Baza. Подозреваемого перехватили, но он отрицал свою причастность к антироссийской деятельности.

Как рассказал вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских, он спешил на поезд, когда его остановили. Полицейские сообщили, что система приняла его за Гордона, после чего началась проверка документов.

Один из сотрудников даже ощупывал лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик. Убедившись, что перед ними не Гордон, мужчину отпустили.

Ранее бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова переобъявили в розыск в России. Украинский экс-чиновник обвиняется в геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.

До этого МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заочно осужден по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Прежде суд приговорил музыкального исполнителя к 320 часам обязательных работ по этой статье.