Рэпера-иноагента переобъявили в розыск Рэпера Оксимирона во второй раз объявили в розыск в России

Рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переобъявили в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Музыкант заочно осужден по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Федоров Мирон Янович <...>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался, — указано в ведомственной базе.

Ранее Оксимирона заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, суд лишил его права на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что Оксимирон не потеряет имущество в России из-за заочного ареста, но лишится всех выплат от использования авторских прав. По его словам, по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента музыканту может грозить до двух лет лишения свободы.