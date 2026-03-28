Рэпера-иноагента переобъявили в розыск

Рэпера Оксимирона во второй раз объявили в розыск в России

Рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переобъявили в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Музыкант заочно осужден по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Федоров Мирон Янович <...>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался, — указано в ведомственной базе.

Ранее Оксимирона заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, суд лишил его права на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что Оксимирон не потеряет имущество в России из-за заочного ареста, но лишится всех выплат от использования авторских прав. По его словам, по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента музыканту может грозить до двух лет лишения свободы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

