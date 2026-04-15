15 апреля 2026 в 13:48

В Литве оскорбились фразой Лукашенко о «лабусах»

Delfi сочло оскорблением слова Лукашенко о литовцах

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах были признаны в Литве оскорблением, сообщил портал Delfi. Глава государства назвал жителей страны «лабусами».

Причиной обсуждения стало выступление президента на совещании в Краснополье, посвященном развитию юго-восточных районов Могилевской области. Лукашенко заявил, что в Белоруссии «нос утерли этим лабусам и прочим мудакам».

«Лабус» — оскорбительное прозвище, использовавшееся в советские времена для обозначения чаще всего литовцев, — пояснило издание в Telegram-канале.

Ранее Лукашенко подписал решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь гуманитарными соображениями. Речь идет о людях, осужденных за преступления экстремистской направленности. В администрации президента уточнили, что при рассмотрении вопроса учитывались обращения матерей, жен и других родственников осужденных.

До этого Лукашенко также заявил о своей симпатии к президенту США Дональду Трампу и поддержке его политического курса. Соответствующие слова прозвучали во время переговоров белорусского лидера со спецпосланником США Джоном Коулом.

