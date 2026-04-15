Домогацкого признали банкротом по делу об аферах с вымышленными виллами

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:47

Блогера Сергея Домогацкого признали банкротом за аферы с недвижимостью

Сергей Домогацкий Сергей Домогацкий Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогера Сергея Домогацкого признали банкротом, сообщает Telegram-канал «112». Арбитражный суд рассмотрел его заявления о банкротстве и неправомерном выводе более 50 млн рублей в его пользу. По словам адвоката пострадавших Александра Зорина, рассмотрение жалоб намеренно затягивалось.

Десятки жалоб поступили также от потерпевших на Бали, среди которых граждане нескольких стран. Особый резонанс вызвала реклама вымышленных вилл знаменитостями — телеведущей Ларисой Гузеевой, певицей Лолитой Милявской и журналисткой Ксенией Собчак.

Многомиллионную аферу расследуют российские и индонезийские правоохранители. Первое дело возбудили еще в декабре 2025 года, в январе с мошенника взыскали 49 млн рублей в пользу компании-застройщика. Сам Домогацкий находится за рубежом.

Ранее суд признал банкротство российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус». В отношении компании открыто конкурсное производство, а процедура наблюдения была введена еще в сентябре по заявлению самого должника. Сумма неисполненных обязательств компании превышает 1,5 млрд рублей. Конкурсным управляющим назначен Андрей Соломонов, представляющий ассоциацию «Достояние».

Общество
Россия
блогеры
банкротства
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.