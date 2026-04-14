Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 16:23

Суд признал банкротом российскую «дочку» Microsoft

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Майкрософт Рус» и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает РИА Новости. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел еще в сентябре по собственному заявлению ООО «Майкрософт Рус».

Представитель должника сообщил тогда в суде, что неисполненные обязательства компании превышают 1,5 млрд рублей. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Соломонов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Как пояснял на заседании в сентябре представитель должника, с 2022 года материнская компания приостановила продажи продуктов и услуг в России, но «Майкрософт Рус» продолжала оказывать техническую поддержку. В последнее время у нее был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения, после чего у компании перестал генерироваться доход и она в соответствии с законом инициировала процедуру банкротства, пояснил юрист.

В отчетности за 2024 год сообщалось, что Microsoft не рассматривала вопроса о ликвидации «Майкрософт Рус». Сама корпорация в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка, в частности о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России, однако позже подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.

Ранее сообщалось, что юрфирма «Армалекс» планирует подать в суд иск о банкротстве ОАО «Великолукский мясокомбинат». Причиной назван непогашенный долг в размере 258,5 млн рублей, взысканный решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Общество
Россия
Microsoft
банкротства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.