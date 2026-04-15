Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки

В Амурской области пресекли незаконный оборот драгоценных металлов, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Как пояснили в ведомстве, местный житель пытался переправить золото на 54 млн рублей в другой город через транспортную компанию.

У мужчины изъяли три слитка драгоценного металла общей массой более 4,3 кг. Стоимость золота превысила 54 млн рублей. Амурчанин намеревался реализовать его после отправки. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и пересылка драгметаллов в крупном размере).

Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

До этого стало известно, что в Приамурье арестовали иностранца по обвинению в незаконном хранении золота. Мужчина получил от знакомого сумку, в которой находилось 24 золотых слитка. Обвиняемый доставил золото в арендованную им квартиру, где спрятал слитки в вентиляционной шахте в ванной комнате. Ему были предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.