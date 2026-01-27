Иностранец спрятал в вентиляции золото на астрономическую сумму В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение золота

Иностранец в Приамурье предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении золота, сообщила прокуратура Амурской области. Как установило следствие, в октябре в Благовещенске гражданин другого государства согласился временно принять на хранение золото у своего знакомого.

Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении ведомства.

По версии правоохранителей, иностранец получил от знакомого сумку, в которой находилось 24 золотых слитка. Их общая масса составляла почти 20 килограммов. Обвиняемый доставил золото в арендованную им квартиру. Там он спрятал слитки в вентиляционной шахте в ванной комнате. Позже мужчину задержали.

Ему были предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также суд может назначить штраф до 500 тыс. рублей. Общая стоимость изъятого драгоценного металла составила свыше 207 млн рублей.

Ранее в доход государства было передано 108 млн рублей, именно во столько оценили свыше 20 золотых слитков, которые изъяли у гражданина Германии. Его задержали в момент попытки нелегального ввоза через пограничный пункт пропуска «Шумилкино».