15 апреля 2026 в 13:42

Предприниматель Карапетян решил отказаться от российского гражданства

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Бизнесмен Самвел Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданств России и Кипра, передает «Sputnik Армения». Он пояснил, что хочет оставить лишь армянское гражданство для участия в выборах в премьер-министра страны от партии «Сильная Армения».

Поскольку я лидер «Сильной Армении», участвую в выборах и уверен в своей победе, я начал процесс отказа от этих паспортов, — сказал Карапетян.

Карапетян находится под домашним арестом с 18 июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в призывах к захвату власти — поводом стала его поддержка Армянской апостольской церкви.

Ранее Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна принял решение о переводе Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Также с него официально сняли все ограничения на публичные выступления. Решение вынесли по итогам заседания, длившегося 14 часов.

До этого российское посольство в Армении получило консульский доступ к задержанному Карапетяну. Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
