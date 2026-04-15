Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:34

Синоптик оценил вероятность гроз в Москве в апреле

Синоптик Ильин: до конца апреля в Москве не ожидаются грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

До конца апреля в Москве не ожидаются грозы, заявил «Ридусу» специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, первые грозовые облака придут в столицу ближе к маю, что соответствует климатической норме.

Грозы в апреле — нечастое явление в [московском] регионе. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца, — высказался Ильин.

Впрочем, уточнил эксперт, в середине последней декады апреля над столицей пройдет довольно теплый атмосферный фронт, сопровождаемый сильными дождями. При таких условиях в Московской области не исключены грозы.

Ранее метеоролог Марина Макарова заявила, что в Москве и Московской области в ближайшие дни, до 19 апреля, температура будет превышать климатическую норму примерно на два градуса. По ее данным, 15 апреля пройдут небольшие и местами умеренные дожди.

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.