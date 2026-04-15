Синоптик оценил вероятность гроз в Москве в апреле

До конца апреля в Москве не ожидаются грозы, заявил «Ридусу» специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, первые грозовые облака придут в столицу ближе к маю, что соответствует климатической норме.

Грозы в апреле — нечастое явление в [московском] регионе. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца, — высказался Ильин.

Впрочем, уточнил эксперт, в середине последней декады апреля над столицей пройдет довольно теплый атмосферный фронт, сопровождаемый сильными дождями. При таких условиях в Московской области не исключены грозы.

Ранее метеоролог Марина Макарова заявила, что в Москве и Московской области в ближайшие дни, до 19 апреля, температура будет превышать климатическую норму примерно на два градуса. По ее данным, 15 апреля пройдут небольшие и местами умеренные дожди.