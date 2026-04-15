Гуцан оценил принимаемые в России меры защиты от атак БПЛА

Гуцан назвал недостаточными меры по защите российских регионов от БПЛА ВСУ

Меры по защите российских регионов от украинских беспилотников недостаточны, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации. Он отметил, что число терактов в России выросло за счет беспилотных и артиллерийских атак. Трансляция заседания опубликована на Rutube-канале Совфеда.

Вместе с тем с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными, — сказал Гуцан.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что массированная атака БПЛА произошла в регионе в ночь на 15 апреля. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе за прошедшие сутки была зафиксирована серия из 39 атак со стороны ВСУ с применением беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов в Рыльском и Хомутовском районах пострадали жилые постройки и здание медицинского пункта.