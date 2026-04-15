Гуцан оценил принимаемые в России меры защиты от атак БПЛА

Меры по защите российских регионов от украинских беспилотников недостаточны, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации. Он отметил, что число терактов в России выросло за счет беспилотных и артиллерийских атак. Трансляция заседания опубликована на Rutube-канале Совфеда.
Вместе с тем с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными, — сказал Гуцан.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что массированная атака БПЛА произошла в регионе в ночь на 15 апреля. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.
До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе за прошедшие сутки была зафиксирована серия из 39 атак со стороны ВСУ с применением беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов в Рыльском и Хомутовском районах пострадали жилые постройки и здание медицинского пункта.