«Пожалуйста, кто-нибудь, скажите»: Трамп взялся учить папу римского Трамп: кто-то должен сказать папе римскому о 42 тыс. убитых в Иране

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал папу римского Льва XIV обратить внимание на ситуацию в Иране. Глава Белого дома отметил, что кто-то должен сказать понтифику о гибели десятков тысяч протестующих и недопустимости ядерного оружия у Тегерана.

Пожалуйста, кто-нибудь, скажите папе Льву, что Иран убил по меньшей мере 42 тыс. невинных, совершенно безоружных протестующих, — подчеркнул Трамп.

Ранее Лев XIV заявил, что не боится администрации Трампа. Он отметил, что не собирается вступать в дискуссию с американским президентом и будет продолжать критику операции Вашингтона против Ирана.

До этого президент США резко осудил папу римского за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

На фоне этого конфликта Трамп опубликовал изображение себя в образе Иисуса, на котором видно, что американский лидер, одетый в светлую одежду с красной накидкой, кладет руку на больного мужчину, лежащего на больничной койке. Позднее фото было удалено.