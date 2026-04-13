Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 08:06

Трамп осадил папу римского за критику операции США против Ирана

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп резко осудил папу римского Льва XIV за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

Я не хочу папу, который критикует президента Соединенных Штатов, — написал Трамп.

Ранее папа римский заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что переговорный процесс между США и Ираном в Исламабаде оказался безрезультатным, и администрация Трампа рассматривает вариант возобновления военных действий. Обсуждается возможность ограниченных ударов, которые должны усилить давление на Тегеран.

До этого сообщалось, что Трамп принял решение о временном перемирии с Ираном, так как посчитал, что Пентагон дает излишне оптимистичную оценку ситуации в зоне конфликта. Американский лидер пришел к выводу, что достижение поставленных задач может оказаться значительно более сложным процессом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число россиян, которые хранят накопления «под матрасом»
ЦИК Венгрии огласила результаты подсчета почти 99% голосов
Овчинский: фотовыставка «Геометрия прогресса» пройдет в Москве
Женщина и ребенок попали под лавину в Дагестане
«В один конец»: Алаудинов о «смешном» обеспечении бойцов ВСУ перед боями
Появились новые детали о преступной деятельности похитителей денег Долиной
В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту
Стало известно, как ФНС борется с незаконным дроблением бизнеса
Назван раздел «Госуслуг», который мошенники используют для обмана россиян
Женщина пострадала из-за детонации дрона в Белгородской области
Небо над Ярославлем временно «закрылось» для полетов
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Грайворон
Трамп осадил папу римского за критику операции США против Ирана
Суд оставил Костю Большого без яхт-клуба
Психосоматолог назвала неочевидную причину болей в спине
Ожесточенный ночной штурм, «прятки» с БПЛА: новости СВО к утру 13 апреля
Поисковики рассказали, можно ли отыскать следы Усольцевых
Посольство России в Турции начало принимать экстренные меры
Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ
Силы ПВО отработали в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.