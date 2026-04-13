Трамп осадил папу римского за критику операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп резко осудил папу римского Льва XIV за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

Я не хочу папу, который критикует президента Соединенных Штатов, — написал Трамп.

Ранее папа римский заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что переговорный процесс между США и Ираном в Исламабаде оказался безрезультатным, и администрация Трампа рассматривает вариант возобновления военных действий. Обсуждается возможность ограниченных ударов, которые должны усилить давление на Тегеран.

До этого сообщалось, что Трамп принял решение о временном перемирии с Ираном, так как посчитал, что Пентагон дает излишне оптимистичную оценку ситуации в зоне конфликта. Американский лидер пришел к выводу, что достижение поставленных задач может оказаться значительно более сложным процессом.