13 апреля 2026 в 12:44

«Я не боюсь»: папа римский ответил на резкие выпады Трампа

Папа римский Лев XIV заявил, что не боится администрацию Трампа

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Лев XIV заявил, что не боится администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что не собирается вступать в дискуссию с американским президентом и будет продолжать критику операции Вашингтона против Ирана.

Я не боюсь администрации Трампа. У меня нет намерения вступать с ним в дискуссию, — сказал папа римский.

Ранее президент США резко осудил папу римского Льва XIV за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

До этого папа римский заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Трамп принял решение о временном перемирии с Ираном, так как посчитал, что Пентагон дает излишне оптимистичную оценку ситуации в зоне конфликта. Американский лидер пришел к выводу, что достижение поставленных задач может оказаться значительно более сложным процессом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два вида птиц прилетели в Москву после зимнего сезона
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
ВСУ атаковали машину медиков в российском регионе
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

