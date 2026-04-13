«Я не боюсь»: папа римский ответил на резкие выпады Трампа

Папа римский Лев XIV заявил, что не боится администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что не собирается вступать в дискуссию с американским президентом и будет продолжать критику операции Вашингтона против Ирана.

Я не боюсь администрации Трампа. У меня нет намерения вступать с ним в дискуссию, — сказал папа римский.

Ранее президент США резко осудил папу римского Льва XIV за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

До этого папа римский заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Трамп принял решение о временном перемирии с Ираном, так как посчитал, что Пентагон дает излишне оптимистичную оценку ситуации в зоне конфликта. Американский лидер пришел к выводу, что достижение поставленных задач может оказаться значительно более сложным процессом.